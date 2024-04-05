أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة

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أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن عشرات من الطائرات المسيرة الأوكرانية قصفت المنطقة الحدودية الروسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 13 طائرة روسية، مسيرة إيرانية الصنع، استهدفت المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، الليلة الماضية، طبقا لما كتبه سلاح الجو الأوكراني، على تطبيق تليجرام.

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية إن هجوما بطائرات مسيرة على مطار موروزوفيسك العسكري في منطقة روستوف جنوبي روسيا دمر ست طائرات حربية على الأرض.

وأفاد فاسيلي جولوبيف حاكم روستوف بوقوع "هجوم ضخم بالطائرات المسيرة" وأكد أن منطقة موروزوفيسكي تم استهدافها.

وأعلن جولوبيف أنه لحقت أضرار بمحطة فرعية للكهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض السكان.

وشاركت قنوات تليجرام صورا لكرات نار في السماء ونقلت تصريحات عن السكان الذين أفادوا بسماع أصوات انفجارات حول المطار.

وذكرت تقارير أوكرانية أن أضرارا لحقت بثمانية طائرات أخرى ونقلت التقارير عن مصادر أمنية قولها إنها تعتقد أن 20 جنديا روسيا على الأقل لقوا حتفهم أو أصيبوا.

وأشارت التقارير إلى أن الاستخبارات الأوكرانية شنت الهجوم ولم يتم تأكيد ذلك بصورة مستقلة. ويبعد المطار العسكري حوالي 270 كيلومترا عن خط الجبهة.

وذكر بيان أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت إجمالي 53 صاروخا، 44 منها، كانت في منطقة "روستوف".

وأعلنت رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيته عن شراء وإرسال وشيك لحوالي 3000 طائرة مسيرة لأوكرانيا بعد اجتماع مع نظيرها الأوكراني دنيس شميهال اليوم الجمعة.

وذكرت سيمونيته في فيلنيوس أن قيمة الطائرات المسيرة تبلغ إجمالي 6ر21 مليون دولار، ومن المفترض أن تصل إلى الجبهة بحلول نهاية العام الجاري.