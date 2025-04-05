 صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بـ40 مليار دولار بعد رسوم ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بـ40 مليار دولار بعد رسوم ترامب

وكالات
نشر في: السبت 5 أبريل 2025 - 1:52 ص | آخر تحديث: السبت 5 أبريل 2025 - 1:52 ص

أظهرت مذكرات مصرفية أُرسلت إلى العملاء، الجمعة، أن صناديق تحوط عالمية وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تخلت عن أسهم تزيد قيمتها على 40 مليار دولار بوتيرة سريعة جدا.

جاء ذلك وسط حالة من التشاؤم بين المتداولين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تجاوزت التوقعات، وفق وكالة رويترز.

وقرر ترامب الأربعاء الماضي، رفع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من قرن، لتخسر الشركات المدرجة في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منذ ذلك الحين أكثر من أربعة تريليونات دولار من قيمتها السوقية.

وقال بنك جيه.بي مورجان، في مذكرة، إن محافظ الاستثمار التي تستهدف التقلبات كان عليها بيع أسهم تتراوح قيمتها ما بين 25 إلى 30 مليار دولار لتقليل المخاطر.

وأضاف البنك أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تعين عليها بيع أسهم بقيمة 23 مليار دولار إضافية لإعادة التوازن عند الإغلاق يوم الجمعة، ومعظمها في قطاع التكنولوجيا.

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