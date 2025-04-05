أنشيلوتي يعترف بصعوبة المنافسة على الدوري الإسباني بعد الهزيمة من فالنسيا

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اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد، أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم أصبحت صعبة جدًا بعد الخسارة من فالنسيا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أصبح من الصعب جدًا المنافسة على لقب الدوري الإسباني".

وأضاف: "ننوي مواصلة القتال، وما تزال لدينا بعض الفرص لحصد اللقب، لكنها أصبحت أقل بكثير بعد الخسارة أمام فالنسيا".

وأكمل أنشيلوتي: "إنه موسم صعب لريال مدريد من ناحية ركلات الجزاء، لقد أهدر بيلينجهام ومبابي وفينيسيوس".

واختتم: "أهدرنا فرصة مواصلة المنافسة على الدوري الإسباني، ومباراة الكأس أمام برشلونة ستكون مختلفة، هم سيهاجمون أكثر، وسنحتاج نحن إلى أن نكون أفضل دفاعيًا وأكثر فاعلية هجوميًا".