الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي

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قال الجيش الأوكراني إن روسيا تنشر «معلومات كاذبة مجددا» بقولها إنها استهدفت تجمعا لعسكريين خلال هجوم صاروخي على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش في بيان على تيليجرام: «أصاب الصاروخ منطقة سكنية تضم ملعبا»، وفق وكالة رويترز.

وأضافت: «من خلال هذا الانتهاك الأخير لمعايير حقوق الإنسان الدولية، يُظهر العدو الخبيث أنه لا يسعى إلى السلام بأي حال من الأحوال، بل ينوي مواصلة غزوه وحربه لتدمير أوكرانيا وجميع الأوكرانيين».

ويقول مسئولون محليون إن الهجوم أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال.

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، قد صرح الجمعة، بأن بلاده قبلت العرض الأمريكي للسلام، داعيا إلى الضغط على روسيا التي تواصل هجماتها ضد كييف.

وأضاف في تصريح صحفي من مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل، أن العائق للسلام ليست كييف التي قبلت العرض الأمريكي، بل موسكو التي أظهرت ترددها وواصلت هجماتها على أوكرانيا، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف سيبيها: «قبلنا العرض الأمريكي للسلام والعائق أمام السلام ليست أوكرانيا».

وتابع: «بات من الواضح الآن من يريد السلام ومن يريد الحرب. علينا أن نجبر روسيا على صنع السلام».

وذكر وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا نفذت هجوما مكثفا على منطقة خاركوف بطائرات مسيرة أمس الخميس.