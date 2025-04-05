احتجاجات في الولايات المتحدة ضد سياسات ترامب وماسك المتعلقة بتقليص الحكومة وحقوق الإنسان

تظاهر معارضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، احتجاجا على إجراءات الإدارة المتعلقة بتقليص حجم الحكومة وفيما يتعلق بالاقتصاد وحقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وتم التخطيط لأكثر من 1200 مظاهرة تحت شعار " ارفعوا أيديكم!" من قبل أكثر من 150 مجموعة، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية ونقابات عمالية ومناصرو مجتمع الميم ومحاربون قدامى ونشطاء الانتخابات. وتم التخطيط لهذه الاحتجاجات في المتنزه الوطني في واشنطن العاصمة، وعواصم الولايات، وأماكن أخرى في جميع الولايات الخمسين.

ويهاجم المحتجون تحركات إدارة ترامب لخفض عدد موظفي الحكومة الاتحادية، وإغلاق مكاتب إدارة الضمان الاجتماعي، وإغلاق وكالات بالكامل بشكل فعلي، وترحيل المهاجرين، وتقليص الحماية للمتحولين جنسيا، وقطع التمويل الفيدرالي لبرامج الصحة.

ولعب إيلون ماسك، مستشار ترامب والذي يملك شركتي تسلا وسبيس إكس ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، دورا رئيسيا في تقليص الحكومة باعتباره رئيسا لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم إنشاؤها حديثا. وهو يقول إنه يوفر مليارات الدولارات على دافعي الضرائب.