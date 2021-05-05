رئيس لجنة مكافحة كورونا: تصنيع لقاح «سينوفاك» في مصر قريبا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تصنيع لقاح "سينوفاك" قريبا على الأراضي المصرية، مما سيعطي الفرصة لتوفير اللقاح بصورة كافية لكل المصريين، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق علمي قوي بين لقاح "سينوفاك" و"سينوفارم" الصيني.

وقال الدكتور حسني، في اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة صدى البلد، "إن ثقة مصر في لقاح سينوفارم جاءت بناء على مشاركة مصر في أبحاث لقاح سينوفارم خلال المرحلة الثالثة".

وأوضح أن كل اللقاحات تمنع حدوث وفيات بنسبة 100% وتمنع حدوث حالات شديدة للدخول إلى العناية المركزة بنسبة 99%، لكن هناك نسبة لحدوث عدوى، وتكون أعراض المرض بسيطة مثل دورة البرد العادية ويتم الشفاء الكامل داخل المنزل.

وعن حالات الوفاة، قال حسني "إن هدف القيادة السياسية ووزارة الصحة أن تصل بمصر إلى بر الآمان وتكون صفر وفيات"، مشيرا إلى نسبة الوفيات ثابتة وهو شيء غير مقبول.

وناشد الدكتور حسام حسني كل المواطنين بالتسجيل من أجل تلقي التطعيم ضد فيروس "كورونا"، مؤكدا أنه لن يدخل مصر أي لقاح إلا ولابد أن يكون آمن وفعال، لافتا إلى أنه تم تجهيز أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا بأرض المعارض.

وعن لقاح "استرازينيكا" أوضح الدكتور حسني أن نسبة حدوث تجلط عند تلقي لقاح استرازينيكا هي (5 كل مليون) على مستوى العالم وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بعقارات أخرى، مشيرا إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعطت التصريح للقاح وذكرت أنه فعال وآمن من حيث الجلطات، مؤكدا أنه ليس هناك مخاوف من التطعيم بلقاح استرازينيكا.

وعن رصد أي سلالة للفيروس المتحور في الهند، أكد الدكتور حسني أنه لم يتم رصد أي فيروس للسلالة الهندية الجديدة، والمعامل المركزية تعمل على مدار الساعة لاكتشاف أي سلالة جديدة و"نحن في آمان حتى هذه اللحظة"، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة التجمعات في الأعياد.