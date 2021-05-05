ارتفاع أرباح فايزر خلال الربع الأول

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 45% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما رفعت الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل بفضل المساهمة الإيجابية لمبيعاتها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها من مبيعات لقاح فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 5ر3 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع أرباحا تتراوح بين 55ر3 و65ر3 دولار للسهم الواحد خلال العام الحالي ككل، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 10ر3 و20ر3 دولار للسهم الواحد. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحا بمعدل 36ر3 دولار للسهم.

كما عدلت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الحالي لتتراوح بين 5ر70 و5ر72 مليار دولار، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 4ر59 و4ر61 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن تكون الإيرادات خلال العام الحالي 99ر62 مليار دولار.

وبلغ صافي أرباح فايزر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 45% سنويا إلى 88ر4 مليار دولار بما يعادل 86ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 36ر3 مليار دولار بما يعادل 60ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات فايزر خلال الربع الأول 6ر14 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر4 مليار دولار أي بنسبة 45% عن الفترة نفسها من العام الماضي.