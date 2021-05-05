القوات المسلحة العراقية: سنرد بقوة على من يستهدف قواعدنا

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن القوات الأمنية سترد بقوة على من يستهدف القواعد العراقية.

وقال رسول، في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء، "إن القوات الأمنية مستمرة بمتابعة وملاحقة المجموعات الإرهابية وحققت ضربات موجعة خلال عمليات أمنية مركزة على الجهد الاستخباراتي وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن ما يخص قاعدة "بلد" واستهدافها، فهي قاعدة عسكرية وكل من يعمل بها عراقيون سواء من الضباط والمهندسين والفنيين وحتى كوادر الحماية والحراسة، مشيرا إلى أنه عند استهداف هذه القاعدة لا نرى فائدة من ذلك كونها قاعدة عسكرية عراقية ولا يوجد بها أي عنصر من التحالف الدولي.

وتابع رسول "سنتابع ونلاحق من يحاول استهداف القواعد العسكرية العراقية"، لافتا الى أن قواتنا قادرة اليوم على الرد بعزم وقوة على كل من يستهدف المواطنين أو القوات الأمنية أو القواعد العسكرية العراقية.