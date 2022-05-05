الرئيس الأوكراني يدعو رئيس ومستشار ألمانيا لزيارة كييف

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتز؛ لزيارة كييف خلال اتصال هاتف مع شتاينماير، حسبما ذكرت صحيفة (ذا بيلد) اليوم /الخميس/، نقلاً عن مكتب المستشار الألماني.



وفقا للصحيفة، دعا زيلينسكي الرئيس الألماني والحكومة الفيدرالية بأكملها بقيادة شولتس لزيارة كييف. لم يتم تقديم تواريخ محددة للزيارة، لكن بيلد تخمن أن الزيارة قد تتم في 8 أو 9 مايو الجاري.



وفي وقت سابق اليوم، أجرى شتاينماير اتصال هاتفي مدتها 45 دقيقة مع زيلينسكي. ووصف الزعيمان المحادثات بأنها "جيدة جدا ومهمة".



وقال مكتب الرئيس الألماني "تم التخلص من حالة التوتر التي حدثت في الماضي. وافق الرئيسان على البقاء على اتصال وثيق".



جاء الاتصال الهاتفي بعد عدة أسابيع من اضطرار شتاينماير إلى إلغاء زيارته إلى كييف، لأن كييف رفضت استضافته بسبب العلاقات الوثيقة المزعومة مع روسيا.



وفي منتصف أبريل، ذكرت صحيفة (بيلد) أن زيلينسكي رفض استضافة شتاينماير بعد أن قررت كييف أن الرئيس الألماني كان لطيفًا للغاية مع روسيا.