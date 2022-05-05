مران بدني لـ«رجال يد الأهلي» في ختام معسكر المغرب

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة داخل «الجيم» في ختام معسكر الفريق في المغرب؛ استعدادًا لخوض منافسات السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس التي تقام في النيجر مايو الجاري.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًا وبدنيًا للاعبين؛ استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الزمالك، يوم الأحد المقبل.

وتغادر بعثة رجال يد الأهلي مطار محمد الخامس بالمغرب في التاسعة بتوقيت المغرب «الحادية عشرة بتوقيت القاهرة»، إلى النيجر للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عن تواجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي، وضمت المجموعة الثانية فرق: الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏