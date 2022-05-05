وزيرة الثقافة تهنئ التشكيلي محمد عبلة لحصوله على وسام ألماني

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التشكيلي الكبير محمد عبلة؛ لحصوله على وسام جوتة لعام 2022 والذي تمنحه ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة في العالم؛ وذلك تكريما لجهوده في مجال الفن والتبادل الثقافي.



وأعلنت عبد الدايم، عن الفخر بحصول عبلة على وسام جوتة، مؤكدة أنه أول تشكيلي عربي يحصل عليه، مضيفة أنه يعبر عن أصالة وتميز الإبداع المصري حيث يظهر في أعمال الفنان الكبير التنوع الثقافي للوطن، متمنية له استمرار التوفيق والنجاح.



يذكر أن التشكيلى الكبير محمد عبلة مواليد محافظة الدقهلية عام 1953، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977، وعُرف بأعماله التي تصور حياة المصريين، أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية ، وشارك في عشرات المعارض الجماعية بمصر وأوروبا، وحصل على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية وله مقتنيات في متحف الفن الحديث ببرلين وبلدية أوربرو بالسويد وبلدية فالسروده بألمانيا.