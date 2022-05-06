أحمد سعد يشعل حفل غنائي بأغنية صدقيني وباقة من أشهر أغانيه

أحيا الفنان أحمد سعد، منذ قليل، حفل غنائي ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك بالقاهرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم لهم رقصة ترند أغنية "صدقيني" التي أشعلت الحفل بالتصفيق.



وقدم أحمد سعد، خلال الحفلة، أشهر أغانيه منها: «سكوت سكوت، وصدقيني لو بأيدي، ولو جبنا سيرة الجدعنة، وعليكي عيون، وسألت نفسي كتير، وبصلي وأنت بتتكلم».



يشار إلى أن الفنان أحمد سعد، انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان: "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها في ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان: "وسع وسع".