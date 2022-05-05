بلينكن يبحث مع نظيرته السويدية الأمن الأوروبي ودعم أوكرانيا

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم مع نظيرته السويدية آن ليندي عددا من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الأمن الأوروبي ودعم أوكرانيا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن بلينكن أكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات عبر الأطلسي للأمن الأوروبي ، وشدد على التزام الولايات المتحدة تجاه سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي " ناتو ".

وأضاف أن بلينكن شكر نظيرته السويدية نظرا لما تقدمه بلادها من مساعدات أمنية وإنسانية مستمرة لأوكرانيا وبحثا المزيد من السبل لدعم أوكرانيا .

وأشار إلى أن الوزيرين بحثا دفع التعاون الثنائي قدما بشأن عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الديمقراطية ومساندة الهدنة الجارية في اليمن، كما بحثا مجالات التعاون الأمريكي ـ الأوروبي في ظل استعداد السويد لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2023.