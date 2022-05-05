ارتفاع مخزون النفط الأمريكي الأسبوع الماضي

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 302ر1 مليون برميل.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بنحو 830 ألف برميل فقط.

وكان المخزون ارتفع الأسبوع السابق، المنتهي يوم 22 نيسان/أبريل، بمقدار 700 ألف برميل.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 23ر2 مليون برميل، بزيادة قدرها مليون برميل تقريبا عن التوقعات، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 344ر2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى التراجع بمقدار 589 ألف برميل.

كان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء تراجع مخزون الخام الأمريكي بمقدار 48ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 46ر4 مليون برميل ومخزون البنزين بمقدار 5ر4 مليون برميل.