مديرية تموين جنوب سيناء تغلق صيدلية تدار بدون ترخيص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك فرع جنوب سيناء، وهيئة مراقبة الأدوية حملة مكبرة علي مختلف الأنشطة التجارية بشرم الشيخ.



أسفرت الحملة عن غلق صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود صيدلى، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وكذا مصادرة كميات كبيرة من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرى ومصادرة 19 خط تليفون لمخالفتهم قانون الإتصالات لبيعهم فى محلات غير مرخص لها بذلك.



كما أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضرين بيع بأزيد من السعر.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه والعرض على النيابة العامة، وذلك بتشديد الرقابة على الأسواق