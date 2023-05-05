 اليابان: استئناف خدمة قطار سريع بعد تعليقها بسبب زلزال محافظة إيشيكاوا - بوابة الشروق
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اليابان: استئناف خدمة قطار سريع بعد تعليقها بسبب زلزال محافظة إيشيكاوا

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 12:08 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 12:08 م

أعلنت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ، اليوم الجمعة ، استئناف خدمة قطار هوكوريكو شينكانسن السريع بين محطتي "توياما" و"كانازاوا"، وذلك بعدما تم تعليق الخدمة بشكل مؤقت عقب الزلزال القوي الذي ضرب محافظة ""إيشيكاوا" وبلغت شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم استئناف الخدمة في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لليابان.. في حين قالت الشرطة في مدينة "سوزو" إنها تلقت تقارير تفيد بانهيار معبد والعديد من المباني في المدينة.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.


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