غياب هناء الشوربجي عن تكريمها في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي وهاني رمزي يتسلم الجائزة نيابة عنها

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما في دورته الحادية والسبعين، والتى تستمر حتى 12 مايو برئاسة الأب بطرس دانيال.



وتم تكريم الفنانة هناء الشوربجي بجائزة «الريادة السينمائية»، لكنها اعتذرت عن الحضور بسبب سفرها للخارج، وتسلم التكريم بالنيابة عنها الفنان هاني رمزي.



ويتنافس هذا العام على جوائز المهرجان خمسة أفلام هى «ليلة قمر 14» للمخرج هادى الباجورى، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث فى 2 طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد على، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رءوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين خمسة وعشرين فيلما عُرضت تجاريا بدور العرض السينمائى إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة فى تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.



وقررت اللجنة العليا للمهرجان منح مجموعة من الجوائز لعدد من الفنانين عن أعمالهم الدرامية التى عرضت عام 2022، حيث تذهب جائزة «أحسن ممثلة فى عمل درامى» للفنانة نيللى كريم عن دورها فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، ويمنح المهرجان جائزة «أحسن ممثل فى عمل درامى» للفنان أحمد أمين، عن دوره فى مسلسل «جزيرة غمام»، وتذهب جائزة «المركز التشجيعية» للفنانة تارا عماد.



يترأس لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الحادية والسبعين المخرج هانى لاشين، وعضوية كل من؛ الفنانة ماجدة زكى، والفنان مجدى كامل، والفنانة عائشة بن أحمد، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار خالد الكمّار والناقدة الفنية ناهد صلاح.