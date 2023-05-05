وزير خارجية الصين: سنواصل تسهيل المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية

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صرح وزير الخارجية الصيني تشين قانج، بأن بلاده ستواصل تسهيل المحادثات حول الأزمة الأوكرانية من اجل أحلال السلام.

وجاءت تصريحات عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانج خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الخميس، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية، وقال تشين: "ستواصل الصين تسهيل المحادثات من أجل إحلال السلام وستظل مستعدة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتقديم مساهمات ملموسة وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة".

وقال لافروف إن الجانب الروسي يولي أهمية لورقة الموقف الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ويتفق مع موقف الصين المبدئي ومستعد للحفاظ على الاتصال الوثيق مع الصين بطريقة صريحة.

وأضاف تشين، أن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لتنفيذ التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا البلدين وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية.

وأوضح لافروف أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لروسيا في مارس أعطت دفعة كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، مبديا استعداد موسكو لدفع التعاون مع الصين بشكل مشترك في مختلف المجالات والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

واتفق الجانبان على التخطيط والترتيب لتبادلات رفيعة المستوى على مختلف المستويات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعميق التبادلات الثقافية والشعبية، وتسهيل التبادلات بين الأفراد.

واتفق الجانبان أيضا على تعزيز التنسيق والتعاون داخل مجموعة بريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرها من الأطر المتعددة الأطراف، ومعارضة الهيمنة بكافة أشكالها، وحماية المصالح المشتركة لاقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، ودعم العدالة والإنصاف الدوليين.

واتفقا على تعزيز الاتصالات والتنسيق في منطقة آسيا-الباسيفيك والوقوف ضد "حرب باردة" جديدة وحماية السلام والاستقرار الإقليميين.