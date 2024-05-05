تنظم دار الأوبرا حفلا لأشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت محمد حلمي، وذلك في الثامنة والنصف مساء غدٍ الإثنين على المسرح الصغير.

ويتضمن البرنامج أكثر من ثلاثين أغنية من أشهر أفلام الرسوم المتحركة في قالب استعراضي بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين منها "الحورية الصغيرة، الجميلة والوحش، علاء الدين، طرزان، هيركليز، الأسد الملك، مولان، فروزن وتوي ستوري، بالإضافة لأغنية الدنيا ربيع.

يذكر أن محمد حلمي تخرج في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 2006 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين به عام 2007، وانضم لأوركسترا القاهرة السيمفوني، وكان أصغر عازف به.

كما حاز على جوائز كثيرة في عزف الترومبيت، وعمل كمذيع في إحدى القنوات الفضائية، وحصل على جوائز عديده في مجال الإعلام وظل في المجال لمدة 6 سنوات ثم عاد لممارسة الموسيقى وعزف الترومبيت، وسافر إلى عدة دول للحصول على شهادة المعلم والماجستير، والدكتوراه في مجال الترومبيت، وحاليا يعمل كمدرس في الكونسرفتوار.

فيما بدأ حفلات أغاني الرسوم المتحركة عام 2006 ليكون فريقه من الاطفال الموهوبين، والآن الفريق هو الجيل الرابع الذي يقدم هذا اللون الفني، حصل على العديد من التكريمات وشهادات التقدير.