مقتل جندي هندي في هجوم على قافلة في كشمير

لقى جندي هندي من القوات الجوية حتفه، عقب تعرض قافلة لهجوم من قبل المسلحين في ولاية جامو وكشمير بشمال البلاد أمس السبت، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولاية لإجراء انتخابات هذا الشهر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خمسة جنود أصيبوا في اشتباك مع الإرهابيين، الذين هاجموا مركبات بالقرب من منطقة شاهسيتار في مقاطعة بونشك، بحسب ما ذكرته القوات الجوية الهندية على صفحتها على موقع " إكس". وأضافت القوات أن أحد الجنود توفى متأثرا بجراحه بعد نقل المصابين لأقرب مستشفى عسكري.

ومازالت الوحدات العسكرية المحلية تقوم بعمليات البحث.