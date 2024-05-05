ضبط 50 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.

وشنت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كل من مديريات الصحة، والتموين، بجانب مباحث التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، حملات مكبرة بـ12 مركزًا ومدينة بالمحافظة على كل المحال التي تبيع أسماك مملحة.

وضبطت مديرية التموين بالغربية 50 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخل أحد مصانع الرنجة، بالإضافة إلى ضبط 25 كيلو فسيخ أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات متنوعة.

فيما تم ضبط الطب البيطري 620 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و500 كجم أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و120 كجم أسماك مملحة، وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي 2 كجم، لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا.