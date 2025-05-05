إعلام حوثي: 16 جريحا نتيجة الغارات الأمريكية على شمال شرق صنعاء

شنت المقاتلات الأمريكية، خلال الساعات الماضية (ليل الأحد)، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع في 5 محافظات يمنية، فيما أشارت مصادر محلية إلى سماع السكان دوي ثلاث انفجارات في محافظة إب «وسط البلاد».

ووفقاً لما نشره إعلام الحوثيين، فقد شملت الغارات الجوية 3 غارات على منطقة السواد جنوب مدينة صنعاء، و6 غارات على مديرية بني مطر (غرب)، وغارة على منطقة الملكة في مديرية بني حشيش (شمال شرق)، بالإضافة إلى غارتين على شارع الأربعين في منطقة سعوان بمديرية شعوب (شمال شرق صنعاء أيضاً)، كما استُهدفت منطقة الروضة في مديرية بني الحارث (شمال العاصمة)، دون تحديد عدد الغارات هناك.

وأشار إعلام الحوثيين إلى أن الغارتين على شارع الأربعين أدّتا إلى «تضرر عدد من المحلات التجارية»، في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين عن إصابة 14 مواطناً.

كما استهدفت الغارات ميناء رأس عيسى وجزيرة كمران بمديرية الصليف في محافظة الحديدة (دون تحديد عدد الغارات)، إضافة إلى غارتين على مديرية رغوان بمحافظة مأرب، و3 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، و3 غارات أخرى شرق مدينة صعدة.

وبحسب ما تم تداوله، فقد بلغ إجمالي الغارات خلال الساعات الماضية (من مساء الأحد حتى صباح الإثنين)، نحو 23 غارة جوية.

إلى ذلك، قال مصدر محلي لموقع «المصدر أونلاين» اليمني، إن 3 انفجارات عنيفة هزّت محافظة إب في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، دون معرفة ما إذا كانت ناجمة عن انطلاق صواريخ أو غارات جوية للمقاتلات الأمريكية، فيما لم ينشر إعلام الحوثيين أي تفاصيل حول هذه الانفجارات حتى الساعة.