إحالة أوراق زوجة وشابين قتلا زوجها في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 7461 جنايات مركز صان الحجر لسنة 2024، بإحالة أوراق ربة منزل وشابين لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع تأجيل ابنة المتهمة كونها قاصر لذات الجلسة للنطق بالحكم عليها هي الأخرى؛ لاتهامهم جميعا بقتل زوج الأولى ووالد ابنتها المتهمة الثانية بسبب سوء معاملته لهما.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه زوج المتهمة الأولى ووالد ابنتها المدعو كامل، 65 عاما، بسبب سوء معاملته لهما بمركز صان الحجر.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك أداة (شومة) فدلف المتهمين الثالث والرابع لمسكن المجني عليه بمساعدة المتهمتين الأولى والثانية وكمنوا له بمكان مستتر بأعلى مسكنه بمحل إقامته، ووحال نوم المجني عليه انهالا عليه ضربا حتى فارق الحياة على النحو المبين بالتحقيق.