محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات تنظمها وزارة العدل ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بنادي القضاة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الفعاليات التي تنظمها وزارة العدل في نطاق دائرة محكمة استئناف بني سويف، بمقر نادي قضاة بني سويف، والتي تشمل محافظتي بني سويف والفيوم، وذلك في حضور: المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشؤون قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، المستشار حسن محمود رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، المستشار محمود رسلان رئيس نادي قضاة بني سويف ولفيف من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتأتي القافلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية، وفي إطار توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد.

وتفقد المحافظ الفعالية والتي تضمنت عقد قافلة طبية تضم نخبة من كبار الأطباء في تخصصات الباطنة، الجهاز الهضمي، القلب، العظام، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة. كما تشمل إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد ومعملي المختبر والبرج.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة العدل والسادة القضاة في تنظيم هذه القافلة، مؤكدًا أن "هذه الفعاليات تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة العاملين في الجهات والهيئات القضائية".

وأضاف: "نحن في محافظة بني سويف نضع في مقدمة أولوياتنا دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية في قطاعات حيوية مثل: الصحة والتعليم، وتحقيق شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة".

وأشار المحافظ إلى أنه منذ إطلاق المبادرة، استفاد أكثر من 51 ألف مواطن من خدماتها في محافظة بني سويف، والتي تشمل برامج صحية وتعليمية وتوعوية متنوعة، وتم تنظيم ودعم العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف المراكز والمدن، بمشاركة واسعة من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تستمر المحافظة في تنفيذ برامج المبادرة، من خلال تنظيم القوافل الطبية، وورش العمل، والندوات التوعوية، والمعارض التعليمية، بهدف تنمية الإنسان المصري في كافة الجوانب.

وأناب محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام في حضور الندوة التوعوية، التي يتم تنظيمها على هامش القافلة، بعنوان: "تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان"، يُحاضر فيها الدكتور جمال مصطفى أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، وذلك تأكيدًا على دعم المحافظة الكامل لهذه الفعاليات الفاعلة والداعمة لأهداف المبادرة الرئاسية.