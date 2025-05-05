لجنة من قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات تزور تمريض جنوب الوادي استعدادا لإطلاق برامج الدراسات العليا

استقبلت جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، لجنة من قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات في زيارة لكلية التمريض بهدف تقييم الجاهزية البشرية والمادية لبدء الدراسة بمرحلتي الدبلوم والماجستير في قسم تمريض الأطفال مع بداية العام الجامعي 2025/2026 وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم وتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة.

تكوّنت اللجنة من الدكتور سماح محمد عبدالله عميد كلية التمريض بجامعة أسيوط والدكتورة غنى عبد الناصر علي عميد كلية التمريض بجامعة سوهاج والدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن عميد كلية التمريض بجامعة المنيا وكان في استقبالهم الدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية التمريض والذي رحب باللجنة ونقل لهم تحيات رئيس الجامعة مشيدًا بالتعاون المستمر من قطاع التمريض لدعم برامج الكلية.

وخلال الجولة التفقدية اطلعت اللجنة على مرافق الكلية ومعاملها وناقشت الخطط المقترحة للبرامج الجديدة وأشادت بجاهزية الكلية من حيث البنية التحتية والكوادر الأكاديمية مما يمهّد لبدء الدراسة في البرامج المقترحة ضمن رؤية الجامعة في التوسع الأكاديمي والبحثي.