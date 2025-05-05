تليجراف: إحباط هجوم إرهابي إيراني على الأراضي البريطانية

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الاثنين، بإحباط ما وصفته بهجوم إرهابي إيراني مشتبه فيه على الأراضي البريطانية.

**هجوم إرهابي إيراني

علمت "تليجراف" أنه تم إحباط هجوم إرهابي إيراني مشتبه فيه قبل ساعات من إطلاقه على الأراضي البريطانية، مشيرة إلى اعتقال خمسة أشخاص، بينهم أربعة إيرانيين، في عدة مواقع في إنجلترا، يوم السبت، فيما وصفته وزارة الداخلية البريطانية بأحد أكبر عمليات مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة.

ووفقا للصحيفة البريطانية، من المفهوم أن السلطات خشت أن هجوما على "منشآت محددة" كان وشيكا، موضحة أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت ثلاثة إيرانيين آخرين في لندن في إطار عملية منفصة، خشية مغادرتهم المملكة المتحدة أو تدمير أدلة حساسة ضدهم بعد عمليات مداهمة أخرى.

وأوضحت "تليجراف" أنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص بموجب سلطات يمنحها قانون الأمن الوطني، الذي يسمح للضباط بإجراء عمليات اعتقال إذا كانت هناك أسباب للاشتباه في تورط أفراد في "نشاط تهديدي يتعلق بسلطات أجنبية".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن التكهنات تزايد، مساء الأحد، بأن هدفا ربما يكون كنيسا أو هدفا آخر مرتبط بالجالية اليهودية.

ويوم الأحد، قالت شرطة العاصمة إنها تعمل على تحديد ما إذا كان هناك أي خطر آخر على العامة.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن العمليتين شارك فيهما المئات من ضباط الشرطة والموظفين، وتُعدّان من "أكبر عمليات مكافحة التهديدات الخارجية والإرهاب" في السنوات الأخيرة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأكد رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، أنهم لا يتعاملون مع التحقيقين في "حادثين منفصلين" على أنهما مرتبطان، مشيرا إلى أن العمليات "في غاية الأهمية، ومن غير المعتاد أن نجري نشاطاً بهذا الحجم".



