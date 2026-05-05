تراجع إيرادات شايفلر الألمانية لمكونات السيارات

أعلنت شركة صناعة مكونات السيارات والمستلزمات الصناعية الألمانية شايفلر، اليوم الثلاثاء، تحقيق إيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 5.764 مليار يورو (6.745 مليار دولار) بتراجع نسبته 2.7% سنويا، لكن بزيادة نسبتها 1% عند وضع التغير في سعر الصرف في الحساب.

وقالت الشركة الموجود مقرها في مدينة هيرتسوجنأوراخ، إن أعمالها في أوروبا والصين كانت ضعيفة، حيث سجل قطاع المركبات الكهربائية فقط نموا بين القطاعات الأربعة لديها.

وجاء نمو إجمالي حجم أعمال الشركة مدفوعا بشكل أساسي بأعمالها في آسيا مع استثناء الصين، حيث تراجع حجم أعمالها في الصين بنسبة طفيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، بلغت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد 270 مليون يورو، في حين بلغ صافي الأرباح 60 مليون يورو مقابل 83 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.