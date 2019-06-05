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عاجل.. السعودية تؤكد أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 2:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 يونيو 2019 - 2:51 م

أكدت السعودية على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، اليوم الأربعاء.

وتداولت أنباء، يوم الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووقع قتلى ومصابين بين المعتصمين، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا محاولة فض الاعتصام بالقوة.

ويُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

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