مملكة البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي في مدينة العريش

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش.

وأكدت وزارة الخارجية -حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين ( بنا) اليوم الأربعاء- على "موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بكل قوة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار".

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

وكان ضابط شرطة وأمين شرطة وستة مجندين استشهدوا، كما قُتل خمسة مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار صباح اليوم مع مجموعة من المسلحين هاجموا كمينا أمنيا في العريش بمحافظة شمال سيناء.