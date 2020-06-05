مرتضى منصور يعلن موعد الحلقة الأولى من برنامجه على قناة الزمالك

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد حلقته الأولى من برنامجه على قناة النادي الفضائية.

وأكد رئيس الزمالك أن الحلقة الأولى من برنامجه سيكون الجمعة الموافق الرابع من شهر يوليو المقبل.