 مرتضى منصور يعلن موعد الحلقة الأولى من برنامجه على قناة الزمالك - بوابة الشروق
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مرتضى منصور يعلن موعد الحلقة الأولى من برنامجه على قناة الزمالك

محمود عيسى
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 1:55 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 1:57 ص

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد حلقته الأولى من برنامجه على قناة النادي الفضائية.

وأكد رئيس الزمالك أن الحلقة الأولى من برنامجه سيكون الجمعة الموافق الرابع من شهر يوليو المقبل.


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