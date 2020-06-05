يختتم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الجمعة، الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق تجاري بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).

ومن المقرر أن يعقد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، والفريق التفاوضي عن الجانب البريطاني، مؤتمرا صحفيا الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي لبروكسل عاصمة بلجيكا، للحديث عن نتائج المفاوضات.

وتبدو التوقعات ضعيفة بشأن نتائج المفاوضات، حيث لم تسفر ثلاث جولات سابقة سوى عن تقدم طفيف.

وأكثر النقاط حساسية في مفاوضات الجانبين هي مسألة التوصل لاتفاق تجاري يحدد مستقبل العلاقة بينهما خلال الفترة التي تلي انتهاء المرحلة الانتقالية بعد انسحاب بريطانيا من التكتل، بنهاية عام 2020.

وعلى الرغم من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، فإنها لا تزال عضوا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي أيضا.

وفي حال لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال الفترة المحددة، هناك خطر من حدوث توقف اقتصادي حاد، حيث ستدخل الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأخرى حيز التنفيذ.