معهد روبرت كوخ يسجل 507 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 183 ألفا و271 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8613 حالة، بزيادة قدرها 32 حالة مقارنة بأمس الخميس.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد حالات المتعافين من الفيروس 168 ألفا و500 حالة، بزيادة قدرها نحو 600حالة مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الخميس، بلغ معدل الاستنساخ 57ر0 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 5 أشخاص تقريبا في المتوسط. وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.