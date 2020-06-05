تفتح المتاحف المدنية في العاصمة الايطالية روما أبوابها مجاناً أمام الجمهور، يوم الأحد، وذلك بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وقال لوكا بيرجامو، نائب عمدة روما المسؤول عن النمو الثقافي: "في هذه المرحلة من الصعوبات الاقتصادية، يمكن للعديد من العائلات أن تتاح لهم الفرصة لقضاء الوقت معًا، مع اتباع الاجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي واستخدام القناع الطبي في كل المتاحف المدنية".

وأضاف بيرجامو: "أعتقد أنها فرصة نود مواصلة دعمها في روما، وهي رسالة إيجابية للتعافي من خلال الحياة الثقافية المتاحة للجميع لاكتشاف التاريخ والعلوم والفن والآثار"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وكانت إيطاليا أعادت، الأربعاء، فتح حدودها أمام الزوار من بقية دول الاتحاد الأوروبي، وألغت الحظر المفروض على السفر بين المناطق الإيطالية.

ويأتي تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في ظل انخفاض حالات الإصابة، والضغوطات لاعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الاغلاق الصارمة.

وكانت إيطاليا قد فرضت إجراءات إغلاق صارمة في 10 مارس الماضي. وجرى تخفيف القيود تدريجيا ابتداء من مطلع مايو الماضي، ولكن مازال يتم تطبيق إجراءات سلامة تشمل التباعد الاجتماعي.

ويمكن أيضا للزائرين من دول ليست عضوة بالاتحاد الأوروبي، ولكن جزء من منطقة شينجن، مثل سويسرا والنرويج وبريطانيا، السفر بحرية لإيطاليا. ولكن مازال يتم تطبيق الحجر الصحي بحق المسافرين القادمين من بقية دول العالم.