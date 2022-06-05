حملة لضبط أصحاب الخيول والجمال بكورنيش العريش في شمال سيناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشرف اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، ترافقه لجنة الضبطية القضائية، على حملة لمنع الظواهر السلبية عند كورنيش المدينة البحري.

وتم خلال الحملة ضبط وإنذار أصحاب الخيول، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخارجين على القانون، وذلك للحفاظ على الأطفال ورواد الكورنيش من المصطافين.

ووجه عفش باستمرار تواجد الحملة خلال الصيف مدعومة بالمرافق وقوة القانون والمرور على الكافتيريات، والتأكد من التصاريح ومدى سريانها، مشددا على من لم يجدد تصاريح الكافتريا سرعة التوجه للمجلس وتجديد التصريح الخاص به وإلا سيقوم المجلس بقطع جميع المرافق عليه.