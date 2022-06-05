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مصر
وكيل الأزهر الأسبق عن عروس كفر الدوار: التمسوا لها العذر.. ولا تكونوا سببا في تعاستها
لجنة استرداد الآثار تجتمع لمتابعة آخر مستجدات الملف والقضايا المتعلقة بها
رئيس صندوق مصر السيادي: الظروف الحالية غير مشجعة على طرح شركات بالبورصة
وزير قطاع الأعمال: لست ساحرا ولا نملك جامايكا لتحويل خسائر الشركات إلى أرباح
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زيادة أجور 23 ألف موظف مدني في سنغافورة اعتبارا من أغسطس
الأزهر يستنكر تصريحات مسئولة الحزب الحاكم الهندي: الإساءة للرسول بذاءة وجهل فاضح
وزير صحة سنغافورة يحذر من موجة جديدة من كورونا
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منتخب مصر يفوز بشق الأنفس على غينيا في ضربة البداية لإيهاب جلال
مصطفى محمد يقص شريط أهداف الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا
الأمين العام للجنة الأولمبية ينفي استبعاد الششتاوي
رأي
فن
رامي صبري يطلق أغنيته الجديدة هي عبر يوتيوب
عرض فيلم الحلم في اليوم الترفيهي لقادرون باختلاف
أحمد ماهر: أهل الشر يقفون وراء شائعة وفاتي
قبل ويجز.. مشاهير رفعوا علم فلسطين دعما لقضيتها في حفلاتهم الغنائية
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مواطن
رقم غير مسبوق.. رئيس قناة السويس: تحقيق 7 مليارات دولار إيرادات هذا العام
5 يونيو 2022.. 1000 جنيه تراجعا في سعر طن الأرز والزيت ينخفض 700 جنيه
فيديو.. عضو بشعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والزيت والسكر
حوادث وقضايا
القبض على المتهم باستدراج طالبة والتعدي عليها بالمنوفية
إخماد حريق بمحل منظفات بعد تفحمه في الإسكندرية
تجديد حبس المتهم بقتل والد زوجته في أبو النمرس بالجيزة 15 يوما
القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الهرم
تليفزيون
سد النهضة.. عمرو أديب: يبدو أن الملء الثالث سيكون أكبر من الأول والثاني