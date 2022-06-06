أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية "استوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة مدون عليها: "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله"، في أول تعليق لها بعد عودتها من الخارج بعد إجرائها عملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وكانت ياسمين قد نشرت مؤخرا عبر استوري إنستجرام صورة لها وهي على سرير العمليات، وكتبت: "أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز لم تخض السباق الرمضاني الأخير بسبب مرورها بوعكة صحية كبيرة، وكانت قد شاركت في الموسم قبل الماضي بمسلسل "اللي ملوش كبير"، مع أحمد العوضي وخالد الصاوي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.