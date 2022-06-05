بابا الفاتيكان يدعو إلى مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى إنهاء العنف في أوكرانيا بمناسبة عيد العنصرة.

وبعد تلاوة صلاة افرحي يا سماء في الكنيسة الكاثوليكية، قال البابا، 85 عاما، أمام حشد من المصلين اليوم الأحد: "بينما يتصاعد غضب الدمار والموت والصراعات، ويغذّي تصعيدًا يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدتي لقادة الدول: من فضلكم لا تقودوا البشرية إلى الدمار".

وطالب البابا الأرجنتيني طرفي الصراع قائلا: "ليتم إجراء مفاوضات حقيقية، مفاوضات ملموسة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل مستدام. وليتم الإصغاء إلى الصرخة اليائسة للناس الذين يتألمون -ونحن نرى ذلك يوميا في وسائل الإعلام- وليتم احترام الحياة البشرية وليتوقف التدمير المروع للمدن والقرى في شرق أوكرانيا. لنستمر من فضلكم في الصلاة والالتزام من أجل السلام بدون أن نكِلّ".

ولم يتعرض البابا لروسيا وواصل عدم ذكرها بالاسم كما فعل في السابق.

يذكر أن الفاتيكان يسعى إلى التوسط في الصراع منذ اندلاع الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وأبدى البابا استعداده للسفر إلى أوكرانيا في حال توافر الوقت المناسب لذلك.