مواطنو كازاخستان يدلون بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية

أدلى مواطنو كازاخستان، اليوم الأحد، بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية، مع سعي الرئيس قاسم جومارت توكاييف لتعزيز سيطرته على السلطة في أعقاب أعمال شغب دامية في يناير وصفها بأنها محاولة انقلاب.

ووصف توكاييف التعديلات بأنها تهدف لتعزيز "الضوابط والتوازنات بين أذرع السلطة".

وقدم توكاييف مقترحات لتعديل الدستور نهاية أبريل. وتهدف التعديلات إلى تقييد السلطات المطلقة لرئيس الدولة، وتوسّع في الوقت نفسه من سلطة البرلمان والهيئات التمثيلية، فضلا عن إعادة المحكمة الدستورية، والإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، إلى جانب إلغاء البنود المتعلقة بوضعية أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف.

وأدلى نزارباييف بصوته في العاصمة نورسلطان، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لمكتبه الصحفي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وحتى الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة الإقبال 68%، أعلى من النسبة الضرورية التي تبلغ 50%، وقد أغلقت معظم مراكز الاقتراع، حسبما قال المتحدث باسم المفوضية المركزية للانتخابات، نقلا عن بيانات أولية على التليفزيون الحكومي.