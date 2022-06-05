 مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا

وكالات:
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 9:22 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 9:22 م

قال مراسل لإحدى وسائل الإعلام الرسمية الروسية الأحد، إن جنرالاً روسياً قُتل في شرق أوكرانيا، ما يزيد من الخسائر البشرية التي مُنيت بها موسكو في كبار الضباط، بحسب الشرق للأخبار.

ولم يذكر التقرير، الذي نشره مراسل التلفزيون الحكومي ألكسندر سلادكوف على تطبيق تيليجرام، متى وأين قُتل الجنرال رومان كوتوزوف. ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الدفاع الروسية.

وتعتبر روسيا عدد الضحايا العسكريين من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس عندما قالت إن 1351 جندياً روسياً قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية في 24 فبراير.

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