وزير الزراعة: الإفراج عن 156 ألف طن مستلزمات أعلاف بحوالي 78 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن 156 ألف طن مستلزمات أعلاف "ذرة وفول صويا" بحوالي 78 مليون دولار، خلال الفترة من 26 مايو الماضي وحتى الأول من يونيو الجاري، بالتنسيق مع البنك المركزي.

وقال وزير الزراعة - في بيان اليوم الاثنين - إن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار، وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 39 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 1.5 مليون دولار؛ ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر من العام الماضي وحتى الأول من يونيو الجاري 5.4 مليون طن منها 4 ملايين طن ذرة، و1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.

وأضاف أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة، موضحا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شخصيا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.