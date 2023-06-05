روسيا: إحباط هجوم أوكراني واسع في دونيتسك بشرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تمكنت من صد هجوم أوكراني واسع في إقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا.



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قوله: "كان هدف العدو اختراق دفاعاتنا- التي كان يعتقد أنها أكثر القطاعات الأمامية ضعفا، وفشل العدو في تنفيذ مهامه دون أن يحقق نجاحا".



وقال إن الهجوم المفترض بدأ صباح الأحد في خمسة قطاعات على الخطوط الأمامية.



ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.



ولم يصدر أي تعليق من كييف في البداية.



ولطالما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده مستعدة للهجوم المضاد المعلن منذ فترة طويلة ضد روسيا.