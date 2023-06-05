النمسا: حرج شديد بالحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد إعلان خاطئ عن الفائز بمنصب الرئيس

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سادت حالة من الحرج الشديد فيينا اليوم الاثنين، حيث كشف الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي أن الفائز في تصويت الحزب على منصب الرئيس مطلع الأسبوع حل في المرتبة الثانية.

وأعلن الحزب اليوم الاثنين، أن هانز بيتر دوسكوتسيل الذي أعلن عن فوزه في تصويت الحزب أمس الأول السبت، لم يكن الفائز بل منافسه أندرياس بابلر.

وأوضحت رئيسة لجنة الانتخابات، ميكايلا جروبيسا، أنه حدث تبديل للأصوات أثناء عملية الفرز.

وقال دوسكوتسيل واصفا الخطأ في العد: "هذه بالتأكيد سقطة سيئة للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي".

وأقر دوسكوتسيل، الذي يشغل منصب رئيس حكومة ولاية بورجنلاند، بالهزيمة.

وأضاف دوسكوتسيل أنه بالطبع سيحترم النتيجة وهنأ منافسه عمدة مدينة ترايسكيرشن شرقي النمسا، اندرياس بابلر.

وقالت جروبيسا، إن الخطأ حدث عندما تم نقل النتائج إلى جدول بيانات برنامج إكسل.

وكشف الفرز الحقيقي عن حصول بابلر على 317 صوتا في حين حصل دوسكوتسيل على 280 صوتا فقط.

وتم اكتشاف الخطأ بالصدفة أثناء إعادة فرز الأصوات اليوم الاثنين.

وقالت جروبيسا إن الحزب اعتذر لدوسكوتسيل.

وأصبح بابلر الآن الزعيم الجديد للحزب الاشتراكي الديمقراطي.