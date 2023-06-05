إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية مجددا حالة التأهب الجوي، اليوم الاثنين، في 5 مناطق في أوكرانيا، هي سومي، وبولتافا، وخاركيف، ودنيبروبتروفسك، وميكولايف، وكذلك أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة كييف، وذلك وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أنه، وفقا لخرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في تلك المناطق في الساعة 8:15 صباحا بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تم إعلان حالة التأهب الجوي في سومي، وبولتافا، وخاركيف، ودنيبروبتروفسك، وتم إلغاؤها بعد مرور بعض الوقت.

كانت الحرب الروسية الأوكرانية، قد بدأت في العاشر من أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من هجوم استهدف جسر شبه جزيرة القرم، الذي حملت السلطات الروسية مسئوليته على الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان في جميع أنحاء البلاد.