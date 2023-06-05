وزارة العمل: 50 فرصة عمل لذوي الهمم و19 للشباب بشركات عالمية بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل عن 50 فرصة عمل للعمل كموظفين خدمة عملاء"كول سنتر" (لذوي الهمم 5٪) وذلك للعمل بأكبر الشركات العالمية للتجارة الإلكترونية، وعدد 19 فرصة عمل شاغرة بالشركة المصرية العالمية للسيارات للعمل في وظائف مهندسين وفنيين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثماري مع إعطاء الأولوية لذوى الهمم لدمجهم في المجتمع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وكذلك استيفاء نسبة ال ٥ ٪ من إجمالى العاملين بتلك المنشآت من هذه الفئة.

وأضحت الوزارة - في بيان لها أنها تلقت تقريرا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أشار فيه إلى أنه تم توفير فرص العمل لذوى الهمم بالشروط التاليه: مستوي اللغه من جيد إلى جيد جدا، ويمكن استخدام الكمبيوتر. Screen/key board/ mouse andheadset مع توفير مزايا متعددة للمعينين منها مرتب صافي يبدأ من 4900 جنيه إلى 6300 جنيه، وساعات العمل 8 ساعات ويتخللها ساعة راحة، ويومين إجازة متغيرين، ومكان العمل : التجمع الخامس - كايرو فيستيفال، كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص مديرية عمل القاهرة َعنوانها ٢٧ شارع عين شمس - برج الفتح - حلمية الزيتون.

وأضاف مدير المديرية أنه بالنسبة ل١٩ فرصة عمل للشباب فهي 5 مهندسين مبيعات معدات ثقيله ( الخبرة 5 سنوات ) ويشترط وجود سيارة، وعدد 4 مهندسين صيانة معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات)، و5 مهندسين استقبال (خبرة 5 سنوات) ويشترط فيها وجود رخصة قيادة، وعدد 5 فنيين ميكانيكا معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات) كما يتم التقديم بمقر ديوان المديرية.