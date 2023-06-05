 تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - بوابة الشروق
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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء بالبحر الأحمر
ميناء بالبحر الأحمر
أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 9:58 ص

 

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و643 شاحنة و60 سيارة.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع و320 شاحنة و50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع و323 شاحنة و10 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، ومغادرة العبارة القاهرة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1750 طن بضائع و345 شاحنة، حيث شهد الميناء رحلات مكوكية للسفن الثلاث، وهي "آيلة وبريدج وسينا" بالإضافة إلى وصول وسفر 2540 راكبا بموانيها.


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