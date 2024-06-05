حمادة طلبة: الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو مفتاح التأهل للمونديال

يرى حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فوز الفراعنة على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 هو مفتاح التأهل للمونديال.

وقال حمادة طلبة في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر أمام مباراتين في غاية القوة، سنواجه منتخبًا قويًا هو بوركينا فاسو، صاحب الباع الكبير".

وأضاف: "المنتخب كان يؤدي بشكل جيد في الفترة الماضية، ونتمنى التركيز في الفترة القادمة، في ظل عودة محمد صلاح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو".

وتابع: "لدينا لاعبون على قدر المسئولية، تصفيات كأس العالم 2026 أصبحت سهلة، وإذا نجحنا في الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو سنتأهل للمونديال بنسبة كبيرة".

وأكمل: "عمر كمال عبد الواحد كان يستحق التواجد في معسكر منتخب مصر منذ البداية، فهو يقدم كل ما لديه في الملعب، وينجح في تسجيل وصناعة الأهداف مع الأهلي".

وأتم حمادة طلبة تصريحاته قائلًا: "هي فرصة لعمر كمال عبد الواحد لإعادة العلاقة الجيدة بينه وبين حسام حسن، الظروف الآن في مصلحته، وهو لاعب على قدر المسئولية".