الأمم المتحدة: استشهاد 500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 500 فلسطيني، ربعهم من الأطفال، استشهدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأوضح مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، أنه "منذ 7 أكتوبر، استشهد أكثر من 500 فلسطيني، ربعهم تقريبا من الأطفال، في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأضاف أن "الغالبية العظمى منهم استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية، بينما قتل المستوطنون الإسرائيليون 10 آخرين"، وفقا لوكالة الأناضول

وذكر مكتب "أوتشا" أنه خلال الفترة نفسها "أصيب أكثر من 5 آلاف ومئة فلسطيني في تلك المناطق".

كما سجل المكتب أكثر من 940 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر، وفق البيان.

وأوضح أنه على مدى الأشهر الثمانية الماضية "قامت السلطات الإسرائيلية في تلك المناطق بهدم ومصادرة أكثر من 900 مبنى فلسطيني، نحو 40% منها منازل مأهولة، ما أدى إلى تهجير أكثر من ألفي شخص".



