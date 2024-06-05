قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر والدول العربية أعربت عن تقديرها للمبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن المبادرة الأمريكية تتضمن عناصر جيدة يمكنها أن تحقق الهدنة المطلوبة وتمنع إراقة الدماء.

ولفت إلى أن البيان المصري القطري الأمريكي المشترك دعا حماس وإسرائيل إلى التجاوب مع المبادرة، معربا في الوقت ذاته عن أسفه إزاء عدم تجاوب الجانب الإسرائيلي مع المبادرة حتى الآن، قائلاً: «للأسف الشديد ما زالت المواقف تترنح ولا نجد صدى من الجانب الإسرائيلي واضحًا يتعامل مع المبادرة بجدية حتى الآن، وهذه هي نقطة الفصل الآن».

ووصف المتحدث باسم الخارجية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، بـ «التضارب وعدم الوضوح»، مؤكدا أن المبادرة الأمريكية تمثل فرصة هامة يجب التقاطها، لا سيما وأنها مبنية على طروحات سابقة قدمتها مصر وقطر والوسطاء.

ودعا الأطراف إلى التجاوب بجدية مع بنود المبادرة، قائلا: «لامجال للانتظار أكثر من ذلك بعد استشهاد 40 ألف فلسطيني ، المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة عار على جبين المجتمع الدولي والدولة التي ارتكبت هذه الانتهاكات».