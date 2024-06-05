رئيس وزراء فلسطين يستعرض خطط الحكومة لليوم التالي لانتهاء حرب غزة

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استعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، خطط الحكومة لليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تشمل الخطة القطاعات والمؤسسات كافة، وترتكز على تعزيز الجهد الإغاثي واستعادة الخدمات الأساسية؛ تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.

وشهد اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، والتطورات على الأرض في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة.

وشدد مصطفى، على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالدولة والحرية والاستقلال.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود من الاتحاد الأوروبي لوقف حرب الإبادة على أهالي قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات كافة منها.