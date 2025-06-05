14 شهيدا ومصابون في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

لليوم الـ80 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين، حيث استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 6 مواطنين جراء قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء، في مواصي خان يونس الشمالية جنوب القطاع.

وأوضح المراسل أن الشهداء هم: محمد تيسير محمد أبو شبيكة، وعز الدين تيسير محمد أبو شبيكة، وعبد الله تيسير محمد أبو شبيكة، وعبيدة تيسير محمد أبو شبيكة، ونور سمير محمد الصعيدي، وحمد إسماعيل محمد أبو رجالة.

وقال إن شهيدتين ارتقتا في قصف إسرائيلي، قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأشار إلى انتشال 3 شهداء و3 جرحى إثر استهداف منزل لعائلة «أبو ندى»، بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ولفت إلى استشهاد الطفلة جنى خالد محمد سند (10 سنوات) في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة «أبو شمالة»، محيط مخبز البنا في دير البلح وسط القطاع.

وبيّن أن الشهيدين محمد غالب أبو رضوان، وأسامة حامد إبراهيم ناصر، استشهدا اليوم متأثرين بإصابتهما جراء قصف إسرائيلي سابق على مدينة خانيونس.

ونوه أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا مكثفًا يستهدف منطقة بطن السمين وقيزان النجار والبلد والسطر الغربي والكتيبة وشارع 5، ومناطق محيطة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 179 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.



